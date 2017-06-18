Во Франции выбирают новый парламент

Второй тур голосования в Национальное собрание (нижняя палата парламента) стартовал во Франции в воскресенье, передает Reuters. Участки открылись в 8:00 (9:00 по московскому времени). Голосование продлится до 18:00, однако в больших городах проголосовать можно будет до 20:00.

Аналитики отмечают, что явка может упасть до рекордно низкого уровня из-за усталости избирателей после семимесячной предвыборной кампании (в мае в стране также прошли президентские выборы).

Первый тур голосования прошел неделю назад, 11 июня. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» набрала 28,21 процента голосов избирателей, правоцентристские «Республиканцы» взяли 15,77 процентов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,20 процентов, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,02 процента, левоцентристская Социалистическая партия — 7,44 процента голосов.