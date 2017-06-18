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Массовые протесты в Западном Азербайджане: есть арестованные и раненые видео

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

15 июня 2017 года иранская полиция жестоко разогнала акцию протеста рабочих золотодобывающей компании Aqdareh (Акдаре) в провинции Западный Азербайджан, сообщает оппозиционный Совет национального сопротивления Ирана.

Шахта, на которой проходила акция протеста, находится в районе Тахт-э-Солейман города Такаб в Западном Азербайджане. Рабочие заявили, что их протест был мирным, но на них напали сотрудники иранской полиции.

В результате атаки полицейских несколько женщин были серьезно ранены и потеряли сознание, а десять демонстрантов были арестованы. По cловам протестующих, их единственным требованием было возращение на работу в шахту.

«Местные жители живут в абсолютной нищете, и теперь официальные лица шахты Акдаре наняли иностранных рабочих вместо местных», - сказал один из участников акции протеста.

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