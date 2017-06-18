В Баку прощаются с Фуадом Мусаевым

В мечети Тезепир началась церемония прощания с Фуадом Мусаевым, который скончался несколько дней назад в Москве.

Как сообщили haqqin.az родные покойного, похороны состоятся в 14:00.

Напомним, что Фуад Мусаев был депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР, зампредом Совмина Азербайджана.

С 1983 по 1988 годы Фуад Мусаев был первым секретарем горкома Баку, после чего работал секретарем по экономике и строительству ЦК.

В годы независимости Азербайджана Фуад Мусаев был избран президентом Футбольной федерации Азербайджана и возглавлял ее на протяжении долгих лет.