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И НАТО раскололо Украину haqqin.az из Киева

Автор: Украинское бюро haqqin.az 

Украина наконец обнародовала свою цель по отношению к Североатлантическому блоку. Как пишут украинские СМИ, депутаты Верховной Рады поставили точку во внеблоковости времен Януковича. На этот раз они были практически единодушны - за соответствующий законопроект проголосовали все политические силы, кроме «Оппозиционного блока».

Еще во времена Кучмы Украина официально взяла курс на НАТО, а в 2003 году норму о предстоящем вступлении зафиксировали в законе. В феврале 2017 года нынешний президент Украины Порошенко, ссылаясь на чаяния украинского народа, объявил о готовности провести референдум, на котором будет вынесен вопрос о вступлении в альянс.

На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года решался вопрос о присоединении Грузии и Украины к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ).

США усиленно уговаривали союзников пойти навстречу Киеву и Тбилиси. ПДПЧ Украине и Грузии так и не предоставили, но сказали, что дорога в НАТО для стран открыта, нужно просто подождать. Практически то же повторилось и на других совещаниях альянса.

Последнее решение Рады очень не нравится России, не желающей видеть НАТО у своих границ. Президент Путин убежден, что сближение Украины и альянса предоставляет угрозу безопасности России.

«Эта угроза заключается в том, что, когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры - не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны», - отметил он в интервью американскому режиссеру Стоуну.

Похоже, Порошенко зря рассчитывает и на полную поддержку украинцев. Многие в стране относятся к этой идее весьма скептически. Бывший ближайший соратник экс-президента Виктора Януковича экс-нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко считает, что Украина оказывалась на пути к НАТО только тогда, когда к власти приходили исключительно политики проамериканского толка.

Елена Бондаренко

«Еще в 1991 году, с обретением Украиной независимости, адекватные эксперты оценили риски от вступления в НАТО, и не только украинские, но международные эксперты рекомендовали Украине остаться нейтральным государством. Ведь этот статус даст ей и защиту, и преимущества, и выгоды. Наши власти пока несамостоятельные, зависимые, а потому, не считающиеся с интересами Украины. Учитывая соседство с РФ, путь в НАТО будет воспринят ею как недружественные агрессивные действия. Ведь граничить со страной, где будут находиться военные базы и силы и не видеть в этом потенциальной угрозы, никому не нравится», - сказала она haqqin.az.

Касаясь проведения в Украине референдума о вступлении в НАТО, Е.Бондаренко отметила, что он пройдет ровно с тем результатом, какой нужен украинской власти.

«В стране нет свободы слова, поэтому надеяться, что на референдуме будет осуществлен свободный выбор - это миф. Сейчас в Украине нет никакой возможности вести честную информационную кампанию, которая бы разъясняла плюсы и минусы вступления в НАТО, а это значит,  что выбор украинцев будет фейковым, ненастоящим. Его просто намалюют», - убеждена эксперт.

С ней категорически не согласен другой украинский политолог - Александр Палий. В беседе с haqqin.azон выразил однозначное мнение, что Украине, бесспорно, необходимо членство в НАТО.

Александр Палий

«Нам нужна стабильная безопасность на десятилетия. Позитивные результаты вследствие проведения референдума будут серьезным аргументом. Не единственным, конечно, но весомым для международного сообщества. В итоге будут думать и о других вопросах, в частности об окончании войны в Украине, поисках методов урегулирования ситуации в стране, преодолении кризиса», – надеется Палий.

Членство в НАТО, убежден политолог буде содействовать привлечению инвестиций. «Все понимают, что войны в стране - члене НАТО, скорее всего, не будет, и вкладывают деньги. Мы наблюдали инвестиционный бум практически в каждой стране после ее вступления в НАТО: в Польше, Чехии, Венгрии, а затем и в странах Балтии. Даже в Румынии! И сейчас там ситуация значительно меняется в лучшую сторону по сравнению с тем, что было 15 лет назад, когда румыны еще не были членами НАТО», - сказал политолог.

Одним словом, в Украине разгораются нешучточные страсти вокруг ее вступления в НАТО.

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