Противоречия между Турцией и США нарастают и грозят обернуться серьезным кризисом. Новый конфликт возник из-за распоряжения шефа полиции Вашингтона Питера Ньюзэма арестовать охранников президента Эрдогана, участвовавших в стычках с демонстрантами в американской столице. Американская полиция объявила в розыск девять сотрудников турецких спецслужб, трех офицеров турецкой полиции и еще двух гражданин Канады турецкого происхождения.

Ньюзэм считает, что все разыскиваемые обязаны прибыть в США и ответить по закону. «Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения», - заявил шеф полиции.

У Эрдогана это решение вызвало крайнее раздражение. Выступая в Анкаре, он откровенно возмущался: «Когда я находился в США, члены ПКК и FETO устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?.. Турция будет бороться против решения американских властей политическими и правовыми методами».

Посла США в Турции Джона Басса незамедлительно пригласили в турецкий МИД и объявили о несогласии с действиями американской полиции.

Вообще все шаги США в отношении Турции в последнее время приводят в негодование ее власти: Америка не выразила никакой поддержки турецкому президенту во время военного путча, не выдает Гюлена, выступает на стороне сирийских курдов, задержала одного из руководителей госбанка Halkbank, предпринимает расследование в отношении крупных турецких чиновников и др. То есть с каждым днем взаимных обид накапливается все больше.

Власти США даже охарактеризовали свой нынешний подход к Турции следующим образом: «В американо-турецких и турецко-американских отношениях нет глубокого кризиса, данные отношения продолжают оставаться предсказуемыми и ровными, но существующие проблемы имеют тенденцию к усугублению, нет надежд на их скорое решение, что не может позволить США и далее рассматривать Турцию, как надежного партнера».

Между тем мнение экспертов о развитии турецко-американского кризиса еще более жестки, чем эта формулировка. Политолог Московского центра изучения публичного права Аждар Куртов в беседе с haqqin.az отметил, что отношения между США и Турции портились несколько последних лет и быстро их наладить невозможно.

«Противоречий много. Например, Турция — как член Североатлантического альянса — все-таки проводит относительно самостоятельную политику в регионе, а США в альянсе играют первую скрипку, что ни для кого не секрет. В США привыкли: все, что говорится в Вашингтоне, слепо исполняется другими членами НАТО. Но президент Турции Эрдоган более самостоятельный политик и не исполняет покорно приказы Вашингтона, за что и становится объектом нападок со стороны США. История с охранниками показала, что Эрдоган и Трамп так и ни о чем и не договорились», - уверен Куртов.

Кроме того, по словам политолога, против Трампа сейчас продолжается оголтелая кампания по его дискредитации, начатая в период избирательных баталий, и он не может делать резких заявлений, противоречащих политике США на протяжении последних лет.

«Трампа обвиняют чуть ли не в госизмене, поэтому он не станет из-за Эрдогана нагнетать отношения с вашингтонским истеблишментом. А вместе с тем турецко-американские отношения будут ухудшаться», - резюмирует политолог.

Так же настроен и турецкий политический обозреватель Мурат Сомер, полагающий, что американо-турецкие отношения уже нельзя повернуть назад, о чем он сказал haqqin.az.

«Изначально у Вашингтона и Анкары были схожие позиции относительно событий в Сирии: и американцы, и турки поддерживали так называемую умеренную оппозицию, требующую ухода президента Сирии Башара Асада. Но постепенно ситуация стала меняться – когда в сирийском кризисе основным союзником США стали сирийские курды. Для Турции это очень болезненно, и, конечно, такого рода союзнические отношения между США и курдами негативно сказываются на взаимодействии Вашингтона и Анкары. И история с охранниками президента в США говорит о том, что отношения между странами вошли в очень глубокий кризис», - убежден турецкий эксперт.