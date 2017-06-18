Пенсионные накопления казахстанцев вернутся на родину в полном объеме. Речь идет о деньгах Единого накопительного Пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана, которые были инвестированы в ценные бумаги Международного банка Азербайджана. Член совета директоров Пенсионного фонда Кайрат Келимбетов сегодня попросил не переживать за сбережения, передает haqqin.az со ссылкой на КТК.

Речь идет о 250 миллионах долларов. Казахстанская сторона обменяет долг на долг: облигации банка на задолженность правительства соседней страны. Правда, при таком раскладе срок возврата может увеличиться до 15 лет.

Напомним, что Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал в ценные бумаги Международного банка Азербайджана порядка 250 млн долларов. Эти долговые обязательства также внесены в план по реструктуризации долгов Межбанка, который недавно обсуждался с инвесторами в Лондоне.

«Одна из опций, это когда долг банка обменяют на долг правительства Азербайджана. То есть это будет новый заемщик - правительство Азербайджана и Министерство финансов. Думаю, что до конца июля закончится процесс голосования, и в августе этот вопрос уже будет решен в случае одобрения реструктуризации», - заявил член совета директоров ЕНПФ Кайрат Келимбетов.