Подписаться на уведомления
 

Новую Грузию в ООН будет представлять армянин-сатанист haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Это сообщение Министерства по делам молодежи и спорта страны вызвало, скажем так, некоторое недоумение в общественных кругах. И дело не в том, что победителем программы «Представитель молодежи Грузии в ООН», которая проводится последние пять лет, впервые стал некто Георгий Тумасян.

И даже не в том, что до того ничем не проявивший себя юноша стал участником конкурса по прямой протекции епархии Армянской Апостольской Святой Православной Церкви (ААЦ) в Грузии.

Не успели журналисты рассказать любопытствующей публике, как Г.Тумасяну удалось преодолеть три отборочных этапа и стать первым из 21 конкурсанта, как по Тбилиси поползли слухи о не совсем обычной идейной ориентации Тумасяна, который уже в августе отправится в качестве представителя Грузии для участие в 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оказалось, что студент четвертого курса факультета международных отношений Свободного университета Тбилиси является генеральным секретарем Федерации за всеобщий мир в Грузии. Большинству граждан страны мало что известно об этой организации.

Георгий Тумасян

Между тем с прекрасной Грузией ее мало что связывает. Другое дело южнокорейская секта и ее основатель - одиозный религиозный деятель Сон Мён Мун. Об этом сочла проинформировать грузинскую общественность газета «Кавказплюс». Причем в ее описании особое место отводится не личности Тумасяна, а скандальной и, как считают эксперты, жестко тоталитарной Федерации за всеобщий мир, зарегистрированной Сон Мён Муном в 2005 году в Нью-Йорке. Наслышавшаяся всякого в последние годы общественность Грузии была поражена сообщением о том, что Г.Тумасян активный сектант и, как все члены секты, при вступлении в нее испил крови Сан Мён Муна, «дабы получить долгожданное спасение».

Причем не очень понятно, что гарантирует это самое спасение: кровь Муна или половой акт, которым сопровождается сия неповторимая процедура. Вот и вся идеология, практикуемая последователями Муна, объявившимися с некоторых пор в Грузии, лидером которых при поддержке Армянской церкви стал юный Г.Тумасян. Как сообщается, новоиспеченный молодежный лидер в составе грузинской делегации осенью примет участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступит на заседаниях комитета по делам молодежи.

Все бы ничего, только вот верующих граждан смущает то обстоятельство, что Армянская Апостольская церковь в Грузии, лоббирующая нового религиозного деятеля, давно ведет тяжбу за передачу ей 442 грузинских церквей и покровительствует неправительственным организациям (НПО), спонсируемым США и ЕС. 

И если эти претензии армянства еще как-то можно объяснить ссылками на христианскую общность, то союз епархии Армянской церкви с откровенными сатанистами смущает многих. И не только верующих.

Армянин-сатанист - это само по себе круто. А во главе грузинской молодежи вдвойне...

3019 просмотров


Старости
Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!»
Вадим Дубнов: «Большая война между Арменией и Азербайджаном исключена!» слово эксперта
Наша погода
Сегодня 24° / 18°
19 Июн 27° / 21°
20 Июн 28° / 20°
21 Июн 25° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.8971 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

На гей-параде в Киеве задержали 6 человек
В Турции отравились 730 солдат
В "Султане" Тамерлан Гараев вышел к журналистам
В Баку будет ветрено и жарко
Голод спасет азербайджанцев по Стиву Джобсу
Мужчина упал на рельсы и погиб в бакинском метро
Катар борется с изоляцией
Экс-депутат Гарибов проигрался в казино… и не может оплатить счета за свет наша реплика
«Дальнобойщику - 12 лет тюрьмы, а наркобароны - на свободе» Обращение к Алиеву и Лукашенко
Новую Грузию в ООН будет представлять армянин-сатанист haqqin.az из Тбилиси
Азербайджан может вернуть Казахстану долги через 15 лет казахстанские источники
Новое обострение в отношениях США и Турции мнения и оценки
Массовая драка на товузской свадьбе
И НАТО раскололо Украину haqqin.az из Киева
В Афганистане пропали пакистанские дипломаты
Лесные пожары в Португалии 43 погибших
Аяз Муталибов на похоронах Фуада Мусаева обновлено
Массовые протесты в Западном Азербайджане: есть арестованные и раненые видео
В Эфиопии нашли заброшенный город
Во Франции выбирают новый парламент
Американцы предупредили о терактах в Стамбуле
Иракская армия выбивает ИГИЛ из Мосула
Бейонсе родила двойню
Погибли семь американских моряков
Азербайджанские позиции обстреливают из минометов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться