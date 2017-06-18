Это сообщение Министерства по делам молодежи и спорта страны вызвало, скажем так, некоторое недоумение в общественных кругах. И дело не в том, что победителем программы «Представитель молодежи Грузии в ООН», которая проводится последние пять лет, впервые стал некто Георгий Тумасян.

И даже не в том, что до того ничем не проявивший себя юноша стал участником конкурса по прямой протекции епархии Армянской Апостольской Святой Православной Церкви (ААЦ) в Грузии.

Не успели журналисты рассказать любопытствующей публике, как Г.Тумасяну удалось преодолеть три отборочных этапа и стать первым из 21 конкурсанта, как по Тбилиси поползли слухи о не совсем обычной идейной ориентации Тумасяна, который уже в августе отправится в качестве представителя Грузии для участие в 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оказалось, что студент четвертого курса факультета международных отношений Свободного университета Тбилиси является генеральным секретарем Федерации за всеобщий мир в Грузии. Большинству граждан страны мало что известно об этой организации.

Между тем с прекрасной Грузией ее мало что связывает. Другое дело южнокорейская секта и ее основатель - одиозный религиозный деятель Сон Мён Мун. Об этом сочла проинформировать грузинскую общественность газета «Кавказплюс». Причем в ее описании особое место отводится не личности Тумасяна, а скандальной и, как считают эксперты, жестко тоталитарной Федерации за всеобщий мир, зарегистрированной Сон Мён Муном в 2005 году в Нью-Йорке. Наслышавшаяся всякого в последние годы общественность Грузии была поражена сообщением о том, что Г.Тумасян активный сектант и, как все члены секты, при вступлении в нее испил крови Сан Мён Муна, «дабы получить долгожданное спасение».

Причем не очень понятно, что гарантирует это самое спасение: кровь Муна или половой акт, которым сопровождается сия неповторимая процедура. Вот и вся идеология, практикуемая последователями Муна, объявившимися с некоторых пор в Грузии, лидером которых при поддержке Армянской церкви стал юный Г.Тумасян. Как сообщается, новоиспеченный молодежный лидер в составе грузинской делегации осенью примет участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступит на заседаниях комитета по делам молодежи.

Все бы ничего, только вот верующих граждан смущает то обстоятельство, что Армянская Апостольская церковь в Грузии, лоббирующая нового религиозного деятеля, давно ведет тяжбу за передачу ей 442 грузинских церквей и покровительствует неправительственным организациям (НПО), спонсируемым США и ЕС.

И если эти претензии армянства еще как-то можно объяснить ссылками на христианскую общность, то союз епархии Армянской церкви с откровенными сатанистами смущает многих. И не только верующих.

Армянин-сатанист - это само по себе круто. А во главе грузинской молодежи вдвойне...