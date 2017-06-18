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«Дальнобойщику - 12 лет тюрьмы, а наркобароны - на свободе» Обращение к Алиеву и Лукашенко

Автор: Отдел информации 

В последний день мая в Азербайджане вынесли приговор белорусскому дальнобойщику Александру Кузьмину. На границе с Ираном в его фуре вперемешку с изюмом была обнаружена партия героина.

Семья водителя считает, что его в буквальном смысле подставили. Ответственность должен нести не водитель, а владелец груза. Члены семьи, а это сестра, сын и жена, записали видеообращение "Дальнобойщику - 12 лет тюрьмы, а наркобароны - на свободе!" к президентам Беларуси и Азербайджана, в котором взывают о справедливости и помощи. Обращение опубликовано в белорусских СМИ.

«Все произошло 17 апреля 2016 года на азербайджанском терминале "Астара". Под наблюдением представителей таможенных органов Ирана в машину моего брата на таможенном складе было погружено 20 тонн изюма, расфасованного в 1997 коробок, запечатанных фабричным способом. На таможенном складе в Азербайджане при досмотре груза в коробках с изюмом был обнаружен героин.

Александр состоит в трудовых отношениях с ООО "Крейс Восток", работал в качестве водителя-экспедитора. В его должностные обязанности входит перевозка грузов в международном сообщении. Мой брат действовал не самостоятельно, а по поручению нанимателя. Он лично не искал попутный груз, на его машину выбор пал случайно, так как она порожняком, выгрузив груз в Иране, следовала в обратном направлении. Никаких переговоров ни с кем он лично не вел. Понятно, что водителя-экспедитора использовали втемную. Ни один здравомыслящий человек не стал бы перевозить такой груз через границу...», - рассказывает сестра водителя Инна Раздробенко.

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