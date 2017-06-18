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Экс-депутат Гарибов проигрался в казино… и не может оплатить счета за свет наша реплика

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Несколько дней назад стало известно, что из-за задолженности перед энергетиками был обесточен крупнейший рынок Кюрдамира. Уже 10 дней, как работники рынка лишены возможности хранить в холодильниках свои товары, и деятельность торгового объекта фактически парализована.

Местные СМИ сообщили, что рынок задолжал местной электросети более 28 тысяч манатов. На первый взгляд в этой новости нет ничего необычного. Экономические трудности в стране и недавний почти тридцатипроцентный рост тарифов на электроэнергию поставили в трудное положение многих предпринимателей. Казалось бы, владельцам рынка в Кюрдамире впору посочувствовать.

Но сочувствие развеялось после обнародованной информации об истинном владельце крупнейшего рынка в равнинной части Азербайджана: речь идет о бывшем депутате Фархаде Гарибове. Правда, по информации издания lent.az, сам экс-депутат отошел от дел и передал управление рынком своему сыну.

экс-депутат за игровым столом

Бывшему избраннику народа просто некогда заниматься столь неинтересными делами, как обесточенный рынок. Он больше предпочитает проводить время в казино.

Напомним, в ноябре прошлого года разгорелся нешуточный скандал: в СМИ попало видео, заснятое в одном из элитных казино Тбилиси. На видео экс-депутат  Фархад Гарибов сидит за игровым столом и активно режется то ли в «блэк-джек», то ли в покер.

Свою схватку с фортуной Фархад Гарибов проиграл, оставив в казино, по информации из достоверных источников, более 270 тысяч долларов. Понятное дело, новичок, заглянувший впервые в казино, не может проиграть такую большую сумму. А посему это наверняка не первый и не единственный крупный проигрыш Гарибова.

Возникает вполне резонный вопрос, почему экс-депутат, который за одну ночь умудрился просадить 270 тысяч долларов, отказывается платить задолженность за свет в 18 тысяч долларов (28 тысяч манатов - ред.)? Ведь и рынок не чужой, а что ни на есть родимая собственность…

Ответ на этот с виду запутанный вопрос на самом деле лежит на поверхности. Такие люди как Фархад Гарибов никогда не занимались честным трудом и за всю жизнь не заработали ни одного маната. Всё его многомиллионное состояние – это кредиты, взятые в разное время в банках, и выгодные гостендеры. Когда же дело доходит до чуть более сложных бизнес-проектов типа организации рентабельного рынка, то здесь либо постоянно не хватает денег на электричество, либо на зарплату сотрудникам. Спускать шальные деньги в казино - это вам не рынком управлять, господин Гарибов…

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