Катар борется с изоляцией

Супермаркеты Дохи начали маркировать продукты, произведенные в Катаре, чтобы поддержать местного производителя в условиях объявленного соседями эмбарго, передает корреспондент РИА Новости.

На витринах с катарскими продуктами в одной из крупнейших торговых сетей появились вывески "Продукт Катара". Фоном служит флаг государства, также на вывеске изображен логотип министерства экономики и торговли страны.

Пока, впрочем, ассортимент предлагаемых товаров не широк — это в основном свежевыжатые соки, а также зелень. Других товаров местного производства нет.

В целом в супермаркетах и на рынках Катара нет дефицита продовольствия — здесь можно найти продукты питания как из соседних стран, так и фрукты из Латинской Америки и Африки. Попадаются даже нераспроданные товары из Саудовской Аравии и ОАЭ, объявивших эмбарго на поставки в Катар.

Местные жители замечают, что в магазинах стало больше товаров из Турции, объявившей о поддержке Катара — турецкие товары замещают продовольствие из Саудовской Аравии, Египта и других стран-участников эмбарго.