Не очень приятные для всех нас, южнокавказцев, данные опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности: согласно составленному ее экспертами рейтингу, постсоветское пространство занимает довольно слабые позиции в глобальном инновационном индексе.

А ведь этот индекс определяет уровень технического образования, количество патентных заявок и некоторые другие критерии - иначе говоря, насколько система образования той или иной страны готовит кадры, способные сказать свое веское слово на мировой IT-сцене. В общем, особо похвастаться тут постсоветским странам нечем. Приходится признать, что южнокавказским республикам, судя по всему, тоже есть над чем поработать - в частности Грузия и Азербайджан скатились на 68-е и 82-е места своеобразной интеллектуальной таблицы.

Как мы дошли до жизни такой

Понятно, что, как и все остальные рейтинги, и этот – не истина в последней инстанции, а данные часто бывают ошибочными. Однако и без индекса инноваций ясно: в наших странах культура технического образования – не слишком высока. Так было, между прочим, и в советское время. Будущие специалисты высоких, да и любых технологий начинаются с любителей орудовать паяльником в детские годы. В этом отношении в 70-80-е годы на Кавказе была в ходу совсем другая мода: местная молодежь, в лучшем случае, стремилась получить образование, которое бы позволило занять хороший пост где-нибудь в райкоме партии или в бесчисленных государственных структурах. Так создавалась армия дипломированных специалистов без признаков профессиональных знаний и умений. Охота за дипломами продолжается и сейчас, с той лишь разницей, что формальное свидетельство профессиональной специализации сплошь и рядом покупается. Как такого рода специалисты через 10-15 лет будут работать над инновациями – мало кого заботит.

Вспомните позднесоветский период, что происходило в школах? Кто собирал и разбирал магнитофоны, что-то паял и собирал, развивая тем самым техническое мышление? В основном - русские школьники, тогда как местные ходили с высоко поднятыми головам и гордыми лицами, готовясь к карьере партчиновников...

Это нам аукнулось уже в период независимости. Прекрасно помню, что в 90-е годы в Грузии программистами были сплошные т.н. «русскоязычные», которые, в отличие от «грузиноязычных», не только делали выбор между карьерой госчиновника и криминального авторитета, но и корпели над транзисторами и микросхемами.

Понадобилось больше 10 лет, чтоб наконец появились первые грузинские IT-специалисты. Это была маленькая, но настоящая революция – наконец-то молодежь начала расставаться с советскими привычками. Конечно, в советское время были у нас свои инженеры, связисты и строители, но проблема в том, что эти профессии, когда-то высоко ценившиеся, со временем утратили свою престижность и, что обидней всего, востребованность. Все по той же причине, о которой я упомянул в самом начале своих, как говорил классик, «несвоевременных размышлений». Преимущественно это был удел выходцев из бедных сельских семей, для которых возможность работать на заводе в большом городе являлась перспективным занятием.

Однако из-за ограниченности советской экономики и отсутствия конкуренции наша инженерно-техническая интеллигенция очень слабо развивалась, а к концу существования СССР безнадежно отстала от мировых стандартов.

И потом, не стоит забывать, что нишу технических специалистов в значительной степени занимали те же русскоязычные – которые несколькими годами ранее увлекались паяльниками и чтением журнала «Техника молодежи».

Традициям жить!

Помните этот знаменитый лозунг?! Давайте вспомним, как всего каких-то 15-20 лет назад, когда кавказцы говорили о подростке или ребенке «он такой талантливый мальчик», - что имелось в виду? А то, чем славен был Кавказ и без социализма: мальчик хорошо пел, танцевал, декламировал стихи, рисовал.

А тот, кто легко разделывался со сложными уравнениями, – что ж, «неплохой мальчик, у него есть определенные задатки в математике». Всего-то...

Все это не могло привести к иному результату, чем тот, который мы сегодня имеем. Родители не окружали свои чада любовью – теплый партийный кабинет куда привлекательней, чем заводская проходная. Откуда же после такой традиции взяться специалистам-технарям?

К сожалению, нынешние приоритеты образования остаются практически теми же – много выпускников высокопарных факультетов вроде «менеджмент и маркетинг» и «международная дипломатия», а хороших, высококлассных сварщиков приходится приглашать из Турции. Склонность к гуманитарному образованию постепенно создает нашим странам проблемы: на фоне высокого уровня безработицы наблюдается дефицит специалистов конкретных профессий, и это вполне серьезная проблема, которая сегодня уже выпрямилась перед кавказцами в полный рост.

Перекос немного сократился за счет того, что новоиспеченные «международные дипломаты» и «топ-менеджеры» годами протирают штаны дома, мыкаясь без работы, рассказывая всем подряд о двух дипломах и о том, что «в наше время настоящих профессионалов не ценят». После этого многие или выбирают менее пафосные специальности, или предпочитают ждать без конца праздника на их улице. Однако это, по большому счету, не делает погоду на сегодняшний день, поскольку создание касты высокопрофессиональных специалистов по точным наукам и техническим дисциплинам - дело очень долгое, хлопотное и затратное. А главное – оно требует резкого изменения менталитета, и с этим ничуть не проще чем со всем остальным.

Требуются… бунтари

Изобретатели, ученые, серьезные технари появляются лишь в обществе, которое терпимо относится к белым воронам. Непременное требование для формирования такого рода личности – это готовность идти против правил, бунтарское начало в характере. И готовность общества относиться к этому с пониманием. Если вы видите 17-летнего подростка, который долго и увлеченно говорит о «наследии предков», о «наших великих традициях», о «бабушках и дедушках», о вере и религии, можете быть уверены – ничего прорывного и интересного он в жизни не создаст.

Просто потому, что в свои ранние 17 лет он еще не выбрался из традиций и привычек прошлого. Одна из этих особенностей – раз и навсегда усвоенное правило, что всякого рода эксперименты, попытки плыть против течения – это ересь и «отказ от национальной идентичности».

Стив Джобс ходил в университете босиком, и никто не обращал на это внимания. На минутку представьте себе студента Тбилисского или Бакинского университета, который ходит босиком? Не можете? Конечно… Оттого и нет у нас с вами Джобсов, зато полно середнячков, способных произносить тосты и лозунги.

Один мой приятель как-то говорил: «Жду наступления времен, когда наши студенты будут ездить в университет на велосипеде». Да, в лучших западных университетах студенты ездят на велосипедах, у нас с вами – преимущественно на купленных папами БМВ... Конечно, прямой как стрела связи между этими явлениями нет – нет ни одной осязаемой причины, по которой студент, приехавший в университет на БМВ, не может стать классным программистом или физиком-ядерщиком...

Однако несмотря на это, жизнь нам неоднократно показывала и продолжает показывать: революционерами никогда не становятся те, кто в 20 лет владеет высококлассной машиной, те, кто доволен жизнью, кому незачем что-либо в жизни менять.

Лозунг Стива Джобса «Оставайся голодным» - главный секрет отсутствия больших технических и научных прорывов в нашем регионе. Никто не хочет быть голодным. Мало кто готов быть белой вороной, а само общество белых ворон всего 15-20 лет назад избивало в коридорах и закоулках – только в последние годы к ним начали относиться спокойно, но всерьез все еще не воспринимают.

Иногда связи между различными явлениями возникают не там, где их ищут - можно бесконечно говорить о необходимости реформы системы образования, но пока наши студенты ездят в университет на БМВ - высоких мест в индексе инноваций нам не видать..

Короче, хотите чтоб у вас росли свои Биллы Гейтсы и Илоны Маски? Учите своих детей плыть против течения и ездить в университет на велосипеде – тогда, может, что-то и получится...