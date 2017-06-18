В "Султане" Тамерлан Гараев вышел к журналистам

Посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев выступил перед журналистами после ифтара, организованного в отеле «Султан» в индонезийской столице.

Посол рассказал журналистам о карабахском конфликте и об оккупации земель Азербайджана.

Тамерлан Гараев отметил, что Азербайджан ждет поддержки от других стран, включая Индонезию, в урегулировании конфликта.

«Азербайджан ищет поддержки, потому, что международное право на нашей стороне. Азербайджан хочет вывода армянских войск со своих земель. Это справедливая позиция и мы надеемся, что нас поддержат» - сказал он.

Посол также анонсировал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Индонезию, и отметил, что в ходе этого визита будет подписано 14 межправительственных документов.

Тамерлан Гараев подчеркнул, что несмотря на то, что Азербайджан является нефтяной страной, он также производит сельхозпродукцию.

«У нас даже растет самый вкусный в мире манго», - пошутил посол.