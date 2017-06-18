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На гей-параде в Киеве задержали 6 человек

 

В Киеве в ходе проведения гей-парада были задержаны несколько человек. Об этом в воскресенье, 18 июня, заявил глава Национальной полиции украинской столицы Андрей Крищенко, передает «РИА Новости Украина».

«Были незначительные стычки. При охране общественного порядка полицией было задержано шесть человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции», — отметил Крищенко. По его словам, телесные повреждения получили двое полицейских.

Ранее в тот же день сообщалось, что украинские националисты отобрали у участников ЛГБТ-марша так называемый радужный флаг и сожгли его.

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На гей-параде в Киеве задержали 6 человек
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