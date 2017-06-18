Пограничники Саудовской Аравии убили иранского рыбака

МИД Ирана начал расследование убийства иранского рыбака сотрудниками береговой охраны Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми, выразив соболезнования в связи с инцидентом. Касеми отметил, что МИД в настоящее время ждет предварительных отчетов об инциденте.

Как сообщает Tasnim, накануне вечером глава пограничного управления МВД Ирана Маджид Акабабай заявил, что береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по двум иранским рыбацким лодкам в водах Персидского залива. В результате погиб рыбак.

По его словам, саудовские пограничники начали стрелять по лодкам, не проверив, пересекли ли те границы с Саудовской Аравией. Он отметил, что рыбак был убит выстрелом в спину.

Акабабай отметил, что нападение противоречит гуманитарным принципам, заявив, что силам Саудовской Аравии не разрешено открывать огонь по лодкам, если суда случайно пересекают границу королевства.