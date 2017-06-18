Мадуро недоволен Twitter

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал Twitter за блокировку аккаунтов своих сторонников. По словам Мадуро, это «фашизм и политическое преследование».

«Twitter в Венесуэле сегодня отключил тысячи аккаунтов, - заявил Мадуро. - Всего лишь за то, что они были чавистами», передает BBC.

Чавистами называют сторонников покойного главы государства Уго Чавеса, на смену которому пришел нынешний президент, во время правления которого в стране резко обострился политический и экономический кризис.

Мадуро призвал публиковать фотографии главы Twitter в Венесуэле. «Пусть люди знают, кто несет ответственность за эти манипуляции», - сказал он.

Пока неясно, сколько именно аккаунтов заморозил Twitter в Венесуэле и по какой причине.