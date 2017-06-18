Русские священники призвали избавиться от тела Ленина

Архиереи Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) призвали власти России вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Об этом говорится в совместном заявлении Архиерейского собора РПЦЗ, подписанном митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Илларионом, который является первоиерархом Русской Зарубежной Церкви.

«Поэтому мы вновь и вновь с упованием призываем распрощаться с символами богоборчества, избавляться от былого прославления убийц названиями городов и сел, улиц и площадей, станций и парков; призываем убрать с центральной площади страны тело того, с кем связано становление богоборческой власти, принесшей в жертву своей идеологии миллионы жизней», — говорится в их заявлении.

Участники собора отметили, что в этом году их «наполняют радостные переживания» по поводу 100-летия восстановления патриаршества и 10-летия восстановления единства внутри Русской Церкви. Но при этом столетие «страшных кровавых событий 1917 года» в РПЦЗ «отмечают со скорбью».