В Кабуле похитили гражданина США

Группа вооруженных людей в воскресенье похитила гражданина США в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Khaama Press со ссылкой на источники в службе безопасности.
Инцидент произошел в окрестностях третьего полицейского округа в районе Карт-э-Чар (Kart-e-Char). Предположительно, гражданин США работал над проектом Всемирного банка совместно с министерством сельского хозяйства Афганистана.
Отмечается, что ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за похищение.