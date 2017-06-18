В Германии эвакуировали самолет из-за угрозы теракта

В немецком аэропорту Штугарт эвакуировали самолет авиакомпании Bulgaria Air из-за террористической угрозы. Один из пассажиров сообщил сотруднику погранслужбы, что другой пассажир готовит на борту самолета теракт, передает издание Stuttgarter Zeitung.

Лайнер должен был вылететь в Варну. Однако после сообщения об угрозе экипаж самолета вызвал полицию, которая эвакуировала 180 пассажиров самолета. После эвакуации самолета багаж пассажиров был обыскан с собаками, по словам правоохранителей, ничего не было найдено.

По данным Bild, все рейсы в аэропорту Штутгарта были временно отменены. В настоящее время аэропорт заработал в обычном режиме.