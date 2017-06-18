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Патриарх призвал к установлению монархии в Грузии

 

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II заявил во время воскресного молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, что Грузии нужно подумать о конституционной монархии.

«Грузия является древнейшей страной, с древнейшей культурой. Может подумать нам над тем, кем мы были в прошлом, кто мы сегодня и какими будем завтра. Может подумать над тем, что Грузия является древнейшей монархией», — цитирует патриарха «Интерфакс».

При этом он напомнил, что, с божьей милостью, Грузией управлял царь. По словам предстоятеля Грузинской православной церкви, сегодня в мире хватает примеров, когда царь называется монархом, царь царствует, но не управляет.

«Это называется конституционной монархией и приносит спокойствие стране», — пояснил он.

Помимо этого, Илия II акцентировал внимание на том, что это, естественно, произойдет не сегодня и не завтра. По словам патриарха, в первую очередь необходимо проанализировать прошлое, настоящее и будущее.

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