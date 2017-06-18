Минфин Казахстана разработал проект закона, который предусматривает механизмы работы с неплатежеспособными гражданами страны, имеющими долги. Возможность списания долга по ипотечным займам казахстанцам, которые приобрели в кредит единственное жилье, заложена в законопроекте "О восстановлении платежеспособности граждан РК". Предполагается, что «если должник будет «чистым», то ему могут простить ипотечный долг. Но это не значит, что все долги могут быть списаны. Сейчас это будет массово обсуждаться, говорят в правительстве.

Механизм работы с неплатежеспособными ипотечными заемщиками предусматривает два варианта решения проблемы. Первый: оформленное в кредит единственное жилье продается и за счет полученной суммы погашается долг перед банком. Второй: если заемщик относится к социально уязвимой категории населения и приобрел в кредит единственное жилье, то ему могут списать ипотечный долг перед банком и при этом оставить за ним квартиру.

А насколько актуальна эта проблема для Азербайджана, стоит ли списывать долги и насколько это вероятно? Азербайджанский эксперт, банковский юрист Акрам Гасанов предлагает внимательно приглядеться к планам казахстанского правительства, а также изучить успешный испанский опыт и использовать все это в Азербайджане.

«Давайте отдельно рассмотрим проблемы задолженности без залога и ипотечного кредита, потому что проблема списания долга либо его части актуальнее не в первом, а во втором случае. В первом же случае в нашем законодательстве уже сейчас есть механизм решения проблемы», - говорит Гасанов.

Итак, начнем с первой проблемы: как быть, если заемщику нечем возвращать кредит и никакого залога, а также прочего имущества у него нет? «Вся история человечества в отношении долговых проблем делится на два периода: 1) когда человек лично (своим телом) отвечал за долги; 2) когда человек стал отвечать за долги только своим имуществом. Первый период на Западе длился вплоть до середины XIX века, а в мусульманском мире – до VII века (т.е. в мусульманском мире второй период начался 12 веками раньше, чем в Европе!). Этот период характеризовался на разных этапах тем, что должник отвечал за долг всем своим существом (иногда вместе со своей семьей). Мог за долг попасть в рабство либо в долговую тюрьму (о такой тюрьме знает любой, читавший Диккенса), кредитор мог отрезать ему органы тела (Шекспир великолепно описал это в «Венецианском купце») и т.п.

Второй же период характеризуется тем, что должник отвечает за долг только принадлежащим ему имуществом (зачастую при этом за исключением жизненно важного для должника имущества). В настоящее время во всем мире как минимум формально руководствуются именно этим, перенятым у исламского шариата, гуманистическим подходом. Короче, если должнику нечем платить, он объявляется банкротом, а долг просто прощается и списывается. При этом, разумеется, мнимое банкротство, когда должник скрывает имущество и доходы, является уголовно наказуемым деянием», - рассказывает эксперт.

Как законодательно этот вопрос решается в Азербайджане

Прежде всего, по словам Гасанова, согласно статье 556 Гражданского кодекса, обязательство прекращается из-за невозможности его исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В этом случае кредитор не вправе требовать от должника исполнения обязательства. А в соответствии со статьей 23 Закона «Об исполнении» исполнительное производство по преследованию должника прекращается, если у него не обнаружены имущество и доход, на которые могло бы быть обращено взыскание. То есть даже без института банкротства наше законодательство, следуя за всеми цивилизованными странами, освобождает должника от всякой ответственности, если ему нечем платить.

Однако наряду с этим наше законодательство предусматривает и институт банкротства тоже. Как известно, закон «О несостоятельности и банкротстве» действует в Азербайджане с 1997 года. Правда, с момента своего принятия и вплоть до 2015 года он предусматривал возможность банкротства только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом странным было то, что по статье 57 этого закона индивидуальному предпринимателю в случае объявления его банкротом прощались и долги, взятые не для предпринимательских целей.

Тем самым имела место парадоксальная ситуация: если ты обычный гражданин, то не можешь объявить себя банкротом, а стоит зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (а сделать это в Азербайджане, благодаря утвержденному главой государства упрощенному порядку, легче, чем даже во многих развитых странах), то, ради Бога, объявляй себя банкротом, и тебе спишут все долги, включая и потребительские кредиты. Конечно же, это было несправедливо и стимулировало мнимую регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Именно поэтому, как говорит Гасанов, в октябре 2015 года в статье 2 закона была сделана поправка, согласно которой под должником, который мог объявить себя банкротом, стали подразумеваться наряду с юридическими лицами не только индивидуальные предприниматели, но и все физические лица. «В апреле же текущего года данный подход был еще раз подтвержден внесением в закон «О банках» статьи 57-10.6, согласно которой администраторы банка (а это физические лица) могут быть объявлены банкротами в соответствии с законом «О несостоятельности и банкротстве» в случае их неплатежеспособности по возмещению ущерба, нанесенного банку своими действиями и бездействиями».

Таким образом, сегодня любой неплатежеспособный гражданин может обратиться в районный суд по месту жительства с заявлением об объявлении его банкротом. Процедура довольно простая и хотя для этого предусмотрена уплата госпошлины, ее сумма законом не определена, а значит, ничего платить не нужно. К самому заявлению надо только приложить документы о дебиторских и кредиторских задолженностях, а также при наличии - о своем имуществе. Кредиторы должника привлекаются к судебному процессу уже после принятия заявления к рассмотрению. В случае положительного решения суда по объявлению гражданина банкротом его долги возвращаются за счет имеющегося у него имущества. Если имущества нет либо не хватает, долги просто списываются.

«Тут надо подчеркнуть еще два момента, - рассказывает собеседник. - Во-первых, даже если у гражданина есть доход (зарплата, пенсия), он все равно может быть признан судом банкротом, если этот доход меньше прожиточного минимума его самого и лиц, находящихся на его иждивении. Так, согласно статье 2 закона «О прожиточном минимуме» одним из назначений института прожиточного минимума является обоснование предела непривлечения доходов физического лица к обязательным платежам.

Например, семья состоит из родителей и двух несовершеннолетних детей. Прожиточный минимум каждого родителя составляет 164,5 манатов, а каждого ребенка – 136,6 манатов. Таким образом, прожиточный минимум этой семьи составляет 602,2 манатов. Работает в семье только отец. Его зарплата составляет 500 манатов в месяц. Он же и является должником. Очевидно, что этот человек является неплатежеспособным, поскольку его ежемесячного дохода не хватает даже на обеспечение прожиточного минимума его семьи», - указывает эксперт.

Во-вторых, даже если у гражданина есть имущество (недвижимость, автомобиль и т.д.), он все равно может быть признан судом банкротом, если этого имущества недостаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов. Кроме того, Постановлением Кабинета министров №89 от 5 июня 2002 года утвержден перечень неприкасаемого имущества должника (если оно не заложено): единственное жилье, земельный участок сельскохозяйственного значения до 1 га, определенное количество мебели, одежды, вещи, нужные для продолжения профессиональной деятельности должника, и т.п. То есть это имущество у должника не могут отнять ни в каком случае.

Банкроты – только банки?

«Тут, правда, надо отметить, что, к сожалению, наше законодательство, в отличие от ряда стран, не установило ограничения, которым должник должен подвергаться в течение определенного периода в виду своего банкротства: занятие определенными видами деятельности, получение кредитов и т.д. Ведь банкротство – это не роскошь, а вынужденная мера, из-за которой страдает экономика в целом и кредиторы в частности. А потому банкрот должен подвергаться определенным ограничениям, чтобы общество и гражданский оборот были на какое-то время защищены от него, а главное предупреждены: реестр банкротов должен быть публичным.

В целом институт банкротства должен служить оздоровлению экономики: 1) должник должен перестать подвергаться преследованию и психологическому давлению и иметь возможность продолжить жить и работать без страха изъятия вновь приобретенного имущества; 2) общество должно быть ограждено и предупреждено от тех, кто уже однажды стал банкротом», - отмечает собеседник.

По словам Гасанова, в Азербайджане нет практики объявления банкротами не только физических лиц, но даже индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. «Банкротами у нас на практике признаются судами только банки. Получается полная дискриминация: банки могут в один момент огорошить кредиторов своим банкротством, а все прочие не могут точно так же поступать с банками. Как же так? Ведь закон позволяет объявить себя банкротом любому лицу?! Дело в том, что зачастую не только физические, но даже и юридические лица не осведомлены о своих правах в этой сфере.

А между тем, зарубежные правопорядки и здоровая коммерческая практика требуют, чтобы юридические лица в обязательном порядке начинали процедуру банкротства, если они неспособны удовлетворить требования кредиторов. То есть начало процедуры банкротства – не просто право, но и обязанность участников торгового оборота, поскольку это служит определенности этого самого оборота и защите интересов кредиторов».

Эксперт указывает, что в Азербайджане даже в тех редких случаях, когда кто-то, помимо банков, обращается в суды для признания банкротства, судьи под разными надуманными предлогами предпочитают отклонять такие заявления и не рассматривать дела (правда, количество таких обращений растет, а потому в итоге судам все же придется следовать закону и рассматривать такие дела).

На то есть две причины: 1) отсутствие у судей знаний в этой сфере и их нежелание ввязываться в длительные процессы без каких-либо перспектив личной выгоды; 2) влияние банковского лобби, не желающего, чтобы в Азербайджане заработал институт банкротства. Ведь в своем неистовстве при выбивании проблемных кредитов банки нередко посредством коллекторов, действующих полукриминальными и криминальными методами, а также некоторых недобросовестных судей и судебных приставов применяют в отношении заемщиков насилие, запугивание, оскорбление и даже административный арест.

Долговые тюрьмы?

«Последнее вообще является нашим национальным позором! Фактически в Азербайджане практикуются долговые тюрьмы, которые весь мир оставил в прошлом, когда должник отвечал за долги своим «телом». И это при том, что Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (статья 1 Протокола №4) прямо предусматривает, что никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. А ведь мы присоединились к этой Конвенции! И на сегодня имеют место уже несколько обращений в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением Азербайджаном своего обязательства не арестовывать неплатежеспособных должников. Надо ли говорить, что до сих пор в этот Суд по этой статье еще не жаловались ни на одну европейскую страну. А потому мы рискуем быть первой страной, в отношении которой Суд вынесет решение по этой статье. И весь мир будет считать нас варварами, застрявшими в средневековье. И это нас – одну из мусульманских стран, где в соответствии с шариатом задолго (12 веков!) до Европы неплатежеспособным должникам всегда прощали долги».

Самым печальным, по словам Гасанова, является то, что наши некоторые горе-судьи при этом лицемерно основывают свое решение об аресте неплатежеспособного гражданина тем, что он злостно (по неуважительной причине) не исполняет судебное решение о возврате долга. Казалось бы, какая еще уважительная причина может быть для неуплаты долга, кроме как отсутствия средств для уплаты? А что должен сделать должник? Грабить, убивать, продаваться иностранным спецслужбам, чтобы любым путем найти средства для возврата долга?

А ведь Конституционный суд еще 2 октября 2012 года постановил, что невыполнение судебного решения по причине отсутствия у гражданина возможности его исполнения не может считаться злостным деянием (т.е. является уважительной причиной). И самый главный вопрос: если неплатежеспособного гражданина, который не может выплатить банку несколько сотен манатов, можно арестовывать, почему то же самое нельзя сделать в отношении банкиров, в обанкротившихся банках которых люди и компании теряют сотни миллионов? В чем причина такой дискриминации? Или у сильного всегда бессильный виноват?

«Очевидно, что наши банкиры по чьей-то указке намеренно хотят усугубить в стране социальную напряженность, ухудшить криминогенную ситуацию и навредить общественно-политической стабильности. А некоторые судьи и судебные приставы им в этом помогают, не понимая, что своими действиями наносят вред своей стране. Еще раз повторяю: я не ратую за то, чтобы некоторые жулики, имеющие нелегальное имущество и доходы, также воспользовались институтом банкротства и уклонялись от возврата долгов (увы, теневой характер существенной части нашей экономики и т.п. позволяет скрывать свои истинные активы).

В Уголовном кодексе есть статьи (211 и 212) и об умышленном, и мнимом банкротстве. Правда, наказание довольно мягкое (лишение свободы максимум на 3-4 год). Значит, санкцию надо усилить и наказывать злоупотребляющих институтом банкротства. Но из-за таких мошенников не должны страдать добросовестные люди, волей судьбы реально обанкротившиеся. А потому всем таким гражданам рекомендую подавать в суды заявления для официального признания их банкротами», - говорит Гасанов.

Лишение жилья – катастрофа

По словам собеседника, острый социальный характер этой проблемы еще более отчетливо виден на примере ипотечных кредитов, либо вообще любых кредитов, обеспеченных залогом единственного жилья гражданина. Если гражданин из-за кредита лишается автомобиля, это конечно проблема, но не смертельная. А вот лишение жилья – катастрофа! Не случайно, что вызвавший большой общественный резонанс последний суицид заемщика перед зданием банка как раз был связан с угрозой лишения его единственного жилья, которое он заложил банку.

«Эта проблема дальше будет только расти, поскольку в ближайшие 2-3 года все судебные процессы по обращению взыскания на обремененные залогом дома и квартиры будут завершены. А значит, граждане будут массово лишаться своего жилья. Мы рискуем получить целую армию обозленных граждан, у которых банки отняли их дома и квартиры. Особенно остро эта проблема стоит у тех, кто взял кредиты в долларах и из-за девальвации их долг стал больше, чем стоимость самого заложенного жилья. Получилось так, что купленные квартиры обходятся людям в несколько раз дороже их первоначальной стоимости», - отметил юрист.

А потому, как считает Гасанов, как минимум по этим кредитам государству необходимо срочно принять меры. «В 2013 с аналогичной проблемой столкнулась Испания. Людей массово выселяли из квартир, купленных за счет ипотечного кредитования. Тогда там тоже увеличилось количество суицидов. Испанское правительство пошло навстречу заемщикам и внесло в законодательство нормы о льготах, облегчающих возврат долга. В результате удалось предотвратить выселение несколько сотен тысяч граждан.

Думаю, нам стоить изучить испанский опыт, а также приглядеться к планам казахстанского правительства и использовать все это в Азербайджане. Надо хотя бы по льготному курсу конвертировать такие кредиты в иностранной валюте в национальную валюту и пролонгировать их. Возврат ипотечных кредитов (или хотя бы части кредитов) семей, находящихся в бедственном положении (социально уязвимая категория), государство вообще могло бы взять на себя. Но делать все это надо максимально прозрачно, чтобы благая идея не превратилась в очередную кормушку некоторых бессовестных чиновников.

Короче, проблему надо решать как можно скорее. Иначе мы получим новую партию беженцев, гонителями которых будут уже не оккупационные армянские бандформирования, а наши же банки», - подчеркнул Гасанов.