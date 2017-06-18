Сын опроверг информацию об инсульте у Иванишвили

Сын бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили опроверг информацию о том, что его отец перенес инсульт.

По словам Беры Иванишвили, его 61-летний отец ежедневно тренируется и своим здоровьем может сравниться с любым молодым человеком. «Мне звонят друзья и спрашивают об отце, поэтому я решил ответить всем», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мне жаль тех людей, которые с радостью распространяют эту дезинформацию, так как они не знают любви ни к отцу, ни к матери, ни к своей родине», — подчеркнул Бера Иванишвили.

Накануне информацию об инсульте опровергли в пресс-службе Иванишвили, заметив, что подобные сплетни распространяет бывшая партия власти «Единое национальное движение» (ЕНД).