Бахрейн потребовал от Катара вывести своих солдат

Власти Бахрейна предписали в течение 48 часов покинуть страну катарским военным, служащим в составе коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" под руководством США, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Катар направил своих военнослужащих под руководство Центрального командования ВМС США (NAVCENT), штаб-квартира квартира которого находится в Бахрейне, в 2014 году. Точное число катарских военнослужащих, находящихся в Бахрейне для борьбы с ИГ, не сообщается.

"Бахрейн заявил американскому генералу, под командованием которого находится база, что катарские военнослужащие должны уехать", — сообщил агентству источник. "Пока они находятся на базе, но, скорее всего, уедут в течение двух ближайших дней", — добавил он.