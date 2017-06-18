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Совместные военные учения Китая и Ирана

 

ВМС Китая и Ирана проводят совместные учения в Персидском заливе, сообщает ИРНА.

Учения стартовали утром 18 июня в Ормузском проливе в присутствии командира первой военно-морской базы ИРИ, контр-адмирала Амира Хоссейна Азада. В учениях примут участие эсминец «Альборз», 700 иранских военных ВМС и вертолёт.

Десятки граждан Китая, проживающих в Иране, приветствовали китайские ВМС во время прибытия в портовый город Бендер-Аббас на юге Ирана.  В учениях примут участие китайский эсминец «Chang Chung», судно снабжения «Chao Hu», ракетный фрегат «Jin Zhou» и вертолёт.

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