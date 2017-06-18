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Эрдоган об экономике Турции: худшее уже позади

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для турецкой экономики «худшее уже позади», сообщает Hurriyet.

По его словам, в экономике страны произошли улучшения, в том числе в экспорте из страны и потреблении внутри страны.

«Экспорт в Турции вырос на 8,9% за пять месяцев по сравнению с прошлым годом благодаря прекрасным достижениям наших экспортеров», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что экспорт снова стал мотором для роста ВВП Турции, который последние пять кварталов медленно снижался.

«Я верю, что мы оставили худшее уже позади. Во всех сферах мы показываем устойчивый рост», — подчеркнул президент.

Он также заявил о появлении около 1,2 млн новых рабочих мест в стране с начала февраля этого года.

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