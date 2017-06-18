Россия нашла новые залежи нефти

«Роснефть» обнаружила нефть в скважине «Центрально-Ольгинская-1» на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых. Это позволяет говорить об открытии нового месторождения в Восточной Арктике.

Как сообщается на сайте компании, был произведен троекратный отбор керна с глубин от 2305 до 2363. Пробы показали «высокое насыщение нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций».

«Роснефть» получила лицензию на разработку Хатангского участка в ноябре 2015 года. Бурение скважины «Центрально-Ольгинская-1» с берега полуострова Хара-Тумус началось в апреле этого года.

На данный момент компании принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе. С 2012 года инвестиции «Роснефти» в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд руб.