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Соратники Макрона побеждают на выборах

 

Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" уверенно лидирует во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции, свидетельствуют первые данные МВД страны.

По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республика" проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 22,59%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 9,93%, левоцентристская "Социалистическая партия" - 6,24% и левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 2,89%. Союзники движения Макрона из партии Modem ("Демократическое движение") набирают 5,90% голосов.

Между тем, данные цифры лишь отражают уровень поддержки избирателей:парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов, однако таких оказалось лишь четыре. Во втором туре для достижения успеха достаточно относительного большинства.

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Соратники Макрона побеждают на выборах
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