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Ле Пен впервые получила место в парламенте Франции

 

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила место в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Об этом в своем твиттере сообщил мэр города Энен-Бомон и вице-президент партии Стив Бриуа.

«Браво, Марин Ле Пен, поздравляю с твоим избранием! Это так заслуженно. Спасибо жителям избирательного округа 6211. 67% в Энен-Бомоне», — написал он.

Согласно информации из открытых источников, Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания, до этого она была депутатом только в Европарламенте.

Тем не менее ее отец и основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен уже были депутатами во французском парламенте.

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