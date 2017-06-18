Американцы сбили самолет армии Асада

Международная коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сирийской армии.
Инцидент произошел днем 18 июня. Самолет разбился, а пилот пропал без вести, уточняет агентство.
Международная коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сирийской армии.
Инцидент произошел днем 18 июня. Самолет разбился, а пилот пропал без вести, уточняет агентство.
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