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Американцы сбили самолет армии Асада

 

Международная коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сирийской армии.

Инцидент произошел днем 18 июня. Самолет разбился, а пилот пропал без вести, уточняет агентство.

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