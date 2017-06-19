Бывшая футболистка сборной Азербайджана (U-19) Гизем Тенекечи поведала историю о том, как ее вместе с мамой избили нынешние игроки нашей сборной, сестры Улькю и Хатидже Оздемир, а также их родственники.

По словам Гизем, из-за проблем в семье Бетуль Оздемир - сестра Улькю и Хатидже – пять месяцев живет у них во Франкфурте.

«Она поссорилась с семьей, и попросилась к нам, - рассказывает пострадавшая newsport.az. – Мы, естественно, приняли ее. В связи с учебой ей понадобились кое-какие документы, но семья не отправила их ей. Поэтому мы поехали к ним домой. Мы надеялись, что она помирится с семьей, но получилось все наоборот».

Гизем Тенекечи рассказывает, Бетуль долго не выходила, и они с матерью поняли, что ее держат дома силой.

«Мы позвонили в полицию. У дома стояли примерно 20-25 человек. Когда Бетуль все же вышла из дома и села к нам в машину, эти люди не позволили нам отъехать. Бетуль избили. Била ее и собственная мать. Потом они переключились на нас. Они вытащили ключ из нашей машины, чтобы мы не уехали, и стали нас избивать. Улькю и Хатидже поначалу просто наблюдали за избиением. Меня вытащили из машины, били головой об автомобиль. Нас избивали 5-10 человек. Били и мою маму, повредили машину.

Помимо этого, во время драки из нашей машины вытащили флаг Азербайджана. У нашей семьи азербайджанские корни и поэтому в нашей машине всегда висит азербайджанский флаг. А у семьи Оздемир есть армянские родственники. Но как Улькю и Хатидже позволили оскорбить флаг Азербайджана? Ведь они выступают за эту страну.

Более того, Улькю подняла руку на мою мать. Нас избили, обругали, отняли флаг Азербайджана и нанесли ущерб нашей машине. У меня до сих пор болит голова».

По словам футболистки, трех представителей семейства Оздемир поймала подоспевшая к месту происшествия полиция. Остальные скрылись.

«Я сейчас лежу в больнице. Мне хочется спросить: почему за сборную Азербайджана играют люди, которые не уважают флаг страны?», - задается вопросом футболистка.

Отметим, что сестры Улькю и Хатидже Оздемир выступают за немецкий клуб «Монтабаур». В мае они играли за сборную Азербайджана (U-19) на турнире в Казахстане.

Гизем Тенекечи в последний раз призывалась в сборную Азербайджана в 2016 году.