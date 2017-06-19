Брат лидера турецкой оппозиции объявил голодовку

Брат лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаля Кылычдароглу — Джелал Кылычдароглу объявил голодовку, пишет ABC gazetesi.
Как отмечается, он объявил голодовку в знак протеста против поддержки Кемалем Кылычдароглу движения Фетхуллаха Гюлена.
Ранее сообщалось, что в Анкаре прошло массовое шествие членов оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в знак протеста против ареста депутата от партии Эниса Бербероглу, приговоренного к длительному сроку тюремного заключения из-за связей с движением Гюлена и разглашения государственной тайны.
Суд по тяжким преступлениям Анкары приговорил Бербероглу к 25 годам лишения свободы.