Молния ударила в самолет Стамбул — Тбилиси

Молния ударила в самолет авиакомпании Atlas global, направляющийся из Стамбула в Тбилиси, в результате чего ему пришлось вернуться обратно в аэропорт Ататюрка, сообщили в понедельник журналистам пассажиры, передает РИА Новости.

По их данным, молния ударила в лайнер через несколько минут после взлета, в результате чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, рейс в направлении Тбилиси был осуществлен на несколько часов позже.

«Через 15-20 минут после взлета все заметили яркий свет, и молния ударила по самолету. После этого начались проблемы с управлением, следовательно, пилот принял решение вернуться обратно в аэропорт», — сказал журналистам пассажир Давид Лоладзе.

По словам еще одного пассажира, Коте Матиташвили, «пострадавших в результате инцидента нет, однако, насколько известно, самолет все-таки получил повреждение, и именно поэтому было решено вернуться в аэропорт».

В пресс-службе аэропорта сообщили журналистам, что рейс Стамбул — Тбилиси был осуществлен с опозданием из-за непогоды.