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Глава МИД Лаоса на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салимсаем Коммаситом, сообщает официальный сайт главы государства.

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