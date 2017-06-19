«После смерти моего старшего сына, невестка отняла у меня дом. Второй мой сын сейчас в тюрьме, а третий пьянствует. Когда меня выгнали из дома, я неделю прожила на улице. Потом я сняла квартиру, но остатков пенсии даже не хватило на еду». Об этом дрожащим голосом корреспонденту haqqin.az рассказывает 75-летняя Насиба Алиева, которую разместили в приюте Общественного объединения помощи женщинам «Темиз Дунья».

По совету соседей Насиба Алиева потратила последние деньги на автобус и приехала в Баку. Здесь ей предложили выступить в одном из телевизионных шоу, после чего обещали разместить в доме престарелых.

«Мне сказали, чтобы я рассказала свою историю. Но вместо дома престарелых, после передачи я снова оказалась на улице», - рассказывает женщина.

По словам женщины, после смерти ее мужа, она многие годы работала в сельском хозяйстве и вырастила 4 детей. Один из ее сыновей впоследствии скончался.

«Но мои сыновья пристрастились к алкоголю. Мой сын, который сейчас живет в Шамкире, не смотрит даже за своими детьми, не говоря уже обо мне. Представьте себе, что он тратил мою пенсию на алкоголь. Мне не на что было купить самые простые лекарства», - сказала она.

Вместе с тем, Насиба Алиева очень тепло отзывается о своей дочери: «У моей дочери двое детей и она живет вместе с родителями мужа. Она мне честно призналась, что хочет присматривать за мной, но не может из-за финансовых трудностей и тесноты в доме. Я хочу в дом престарелых, там меня никто не будет обижать, и, наверное, будут досыта кормить. Когда мой старший сын ссорился с женой, они меня не кормили целый день. Моя невестка кричала на меня, что я плохая мать, что мой сын стал алкоголиком. Наверное, она права. Просто я больше не хочу никому быть обузой и хочу дожить остаток дней в спокойствии».

По словам женщины, ее соседи хотели помочь ей, но она отказывалась о помощи.

«Соседи давали тарелку еды и после этого при встрече ругали и обзывали моих сыновей. Мне было больно и стыдно за своих сыновей, и поэтому делала вид, что я сытая. После нескольких ночей, проведенных на улице, ухудшилось мое здоровье, и я каждый день пью таблетки. Трудно жить, ожидая каждый день чьей-либо помощи. Я хочу умереть, но смерть почему-то избегает меня», - сказала она.

В настоящее время, приют обеспечил Насибу Алиеву кровом и едой. Она остается в одной комнате с детьми из неблагополучных семей и очень стесняется.

«Я остаюсь в одной комнате с детьми. Представьте, когда ночью мне становится плохо, то просыпаются дети. Для меня вызывают скорую и дети потом не могут уснуть до утра. Лучше всего мне будет в доме престарелых», - рассказывает женщина.

Руководство приюта связалось с сыновьями и дочерью Насибы Алиевой. Однако, в течение 20 дней пока женщина находится в приюте, к ней никто не пришел. Несмотря на то, что она злится на них, каждый раз при стуке в дверь, ее глаза загораются, и она спрашивает: «Неужели мои дети пришли?».