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Во Франции арестована группа сутенеров-армян

 

В Париже, а также в городах Бордо, Нант, Ницца и Пуатье арестованы 14 мафиози-армян, гражданство которых не сообщается, пишет Le Figaro.

«В течение года полиция Ренна вела дело о группе сутенеров, которые, запугивая оружием проституток, заставляли их платить дань. Двенадцать из 14 уже предстали перед судом, восемь из 12  рецидивисты.

Группа состояла из мужчин в возрасте около 30 лет, которые помимо сутенерства занимались различными криминальными делами. Они так запугивали проституток, что те боялись рассказать о них полиции»,  заявил представитель полиции Жан-Марк Дроге.

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