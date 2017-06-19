Во Франции арестована группа сутенеров-армян

В Париже, а также в городах Бордо, Нант, Ницца и Пуатье арестованы 14 мафиози-армян, гражданство которых не сообщается, пишет Le Figaro.

«В течение года полиция Ренна вела дело о группе сутенеров, которые, запугивая оружием проституток, заставляли их платить дань. Двенадцать из 14 уже предстали перед судом, восемь из 12 — рецидивисты.

Группа состояла из мужчин в возрасте около 30 лет, которые помимо сутенерства занимались различными криминальными делами. Они так запугивали проституток, что те боялись рассказать о них полиции», — заявил представитель полиции Жан-Марк Дроге.