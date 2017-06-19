Порядка 23 тысяч военнослужащих привлечены к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям в Азербайджане, сообщает пресс-служба Минобороны.

«19 июня начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами и их взаимодействия. К учениям привлечены до 23 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, на учения также привлечено до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.