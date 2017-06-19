Нефть снова дешевеет

Цены на нефть опускаются в понедельник на данных об очередном росте числа действующих нефтедобывающих установок в США.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 19 июня понизилась на $0,16 (0,24%) — до $47,21 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,45 (0,96%) — до $47,37 за баррель.

Цена на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,4%) — до $44,56 за баррель. Контракт подорожал на $0,28 (0,63%) — до $44,74 за баррель по итогам предыдущей сессии.