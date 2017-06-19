В Азербайджане пятерых обвиняемых в похищении объявили в розыск по линии Интерпола, передает АПА.
Согласно информации, это 38-летний Рафат Амиров, 32-летний Руфат Амиров, 29-летний Камиль Амиров, 21-летний Али Гусейнов и 36-летний Эльвин Джафаров. Руфат Амиров обвиняется в похищении, а остальные разыскиваемые — в попытке похищения.
Так как вышеуказанные лица сбежали из Азербайджана, в отношении них объявлен межгосударственный розыск, для их поимки сотрудники правоохранительных органов обратились в Интерпол.