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15 соперников «Карабаха», «Интера» и «Зиря» Жеребьевка еврокубков

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов футбольных еврокубков.

В 14:00 по бакинскому времени начнется жеребьевка Лиги чемпионов. Здесь чемпион Азербайджана «Карабах» стартует со второго этапа. «Карабах» в числе «сеяных» команд. За несколько часов до жеребьевки УЕФА разделил команды участников второго раунда на три группы, сократив число потенциальных соперников. В итоге «Карабаху» могут достаться «Жальгирис» (Литва), «Дюделанж» (Люксембург), «Будучность» (Черногория), «Самтредиа» (Грузия), а также победитель одной из пар первого раунда.

Жеребьевка первого раунда Лиги Европы начнется в 15:00, второго  в 16:30.

«Интер» и «Зиря» стартуют с первого раунда и будут «сеяными». При жеребьевке второго раунда «сеяным» будет только «Интер».

«Габала» стартует со второго раунда, где, как и «Интер», будет «сеяной».

Как и в Лиге чемпионов, УЕФА поделил перед жеребьевкой команды на группы. «Интер» попал в группу 1, его потенциальными соперниками являются «Шкендия» (Македония), «Горица» (Словения), «Младость» (Сербия), «Тирана» (Албания) и «Торпедо» (Грузия).

«Зиря» определена в группу 2. Здесь есть следующие «несеяные» команды: «Сутьеска» (Черногория), «Дифферданж» (Люксембург), «Чихура» (Грузия), «Атлантас» (Литва) и «Пелистер» (Македония).

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