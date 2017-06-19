Kapital Bank объявил скидку на кредиты для военнослужащих

Kapital Bank по случаю 26 июня — Дня Вооруженных сил Азербайджана предлагает военнослужащим новую льготную кампанию с 19 по 30 июня. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках акции военнослужащие, обратившиеся в банк, смогут воспользоваться двухпроцентной скидкой на годовую процентную ставку. При этом комиссия составит 0%.

Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок — от трех до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Для более подробной информации о кредите — https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и шести отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.