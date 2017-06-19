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Kapital Bank объявил скидку на кредиты для военнослужащих

 

Kapital Bank по случаю 26 июня  Дня Вооруженных сил Азербайджана предлагает военнослужащим новую льготную кампанию с 19 по 30 июня. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках акции военнослужащие, обратившиеся в банк, смогут воспользоваться двухпроцентной скидкой на годовую процентную ставку. При этом комиссия составит 0%.

Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок  от трех до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Для более подробной информации о кредите  https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и шести отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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