Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что в ближайшей перспективе между Турцией и Нахчываном будет создана зона свободной торговли, пишет турецкая газета Haberler.

Согласно информации, Нихат Зейбекчи заявил в Карсе, что будет создана торговая площадка, с помощью которой из Нахчывана без налоговых пошлин в Турцию и обратно будут поступать товары на 100 миллионов долларов.

Министр подчеркнул, что между Турцией и Нахчываном торговля будет вестись таким образом, как, например, между двумя турецкими городами.

Нихат Зейбекчи также отметил, что вместе с этим планируется активизировать приграничные бизнес-проекты с Ираном и Грузией.