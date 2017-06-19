Мэр Лондона о нападении на прихожан мечети

Мэр британской столицы Садик Хан на своей странице в фейсбук назвал ночной инцидент терактом. Ранее власти и полиция избегали этой формулировки применительно к событиям в районе парка Финсбери.

«Городская полиция реагирует на ужасную террористическую атаку, жертвами которой стали невинные люди в парке Финсбери», — написал мэр Лондона на своей странице в фейсбук.

По словам Садика Хана, это было «преднамеренное нападение на жителей Лондона, многие из которых совершали молитву во время священного месяца Рамадан».

«Это атака на ценности нашего общества — чувство терпимости, свободу и уважение», — добавил Садик Хан, призвав лондонцев сохранять спокойствие.