Иранские генералы о ракетном ударе по Сирии

Все иранские ракеты, нацеленные на позиции террористов, достигли намеченных целей в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщил бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, командующий Силами авиации Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает сегодня информагентство Tasnim.

«Мы могли наблюдать за ракетами, поражающими цели, используя беспилотные летательные аппараты над Дейр-эз-Зором», — сказал Гаджизаде.

Командующий добавил, что ракеты были запущены из Ирана и пролетели над территорией Ирака, прежде чем нанести удар по целям в Сирии.

Другой бригадный генерал КСИР Рамадан Шариф сказал, что шесть иранских баллистических ракет средней дальности нацелены на позиции в пределах 650-700 километров в Дейр-эз-Зоре.

Шариф сказал, что ряд запущенных ракет — это ракеты Zolfaqar, способные наносить точные удары по точкам.

Бригадный генерал КСИР добавил, что Иран координировал операцию с сирийским правительством еще до запуска ракет.

18 июня КСИР объявил, что ракеты средней дальности были запущены из западных провинций Ирана в Керманшахе и Кордестане в ответ на недавние террористические атаки «Исламского государства» на Тегеран, в результате которых погибли 18 и были ранены еще 50 человек.