Двое бангладешских студентов задержаны на азербайджано-иранской границе

На служебном участке пограничной заставы в селе Алар Ярдымлинского района задержаны двое иностранцев, пытавшихся перейти азербайджано-иранскую границу, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.
Согласно информации, задержаны граждане Бангладеш 26-летний Амин Таджул и 32-летний Мохаммед Бахауддин, а также их проводник гражданин Ирана 54-летний Гасанлы Фатех Хамид.
Житель села Арвана Ярдымлинского района Шахрияр Сятиев, помогавший иностранцам перейти границу, сбежал с места происшествия, однако вскоре был задержан.
Согласно первичным данным, задержанные иностранцы являются студентами университета Odlar Yurdu и Западного университета.
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного пересечения государственной границы Азербайджана.