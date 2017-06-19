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Двое бангладешских студентов задержаны на азербайджано-иранской границе

Автор: Отдел информации 

На служебном участке пограничной заставы в селе Алар Ярдымлинского района задержаны двое иностранцев, пытавшихся перейти азербайджано-иранскую границу, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно информации, задержаны граждане Бангладеш 26-летний Амин Таджул и 32-летний Мохаммед Бахауддин, а также их проводник гражданин Ирана 54-летний Гасанлы Фатех Хамид.

Житель села Арвана Ярдымлинского района Шахрияр Сятиев, помогавший иностранцам перейти границу, сбежал с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Согласно первичным данным, задержанные иностранцы являются студентами университета Odlar Yurdu и Западного университета.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного пересечения государственной границы Азербайджана. 

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Двое бангладешских студентов задержаны на азербайджано-иранской границе
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