Сотрудники Билясуварского таможенного управления предотвратили незаконный вывоз золота из Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

На таможенном посту Qoşa Təpə после рентгеновского осмотра на установке Heimann Cargo Vision был задержан автомобиль Toyota Prado (85-CE-076), которым управлял гражданин Азербайджана Видади Фейзулла оглу Джафаров.

В ходе осмотра таможенники спросили у Видади Джафарова, не скрывает ли он чего-либо от таможенного досмотра. Джафаров, ответив отрицательно, заявил, что ничего не скрывает.

Во время осмотра автомобиля В.Джафарова были найдены 11 упаковок с золотом в слитках общим весом 7 килограммов 58 граммов.

По факту начата проверка.