Президент США Дональд Трамп выступил в Майами с объявлением о смене курса в отношении Кубы. Место для этого было выбрано специальное. Трамп говорил в театре, носящем имя одного из членов «бригады 2506», которая в апреле 1961 года высадилась в кубинском заливе Кочинос, чтобы свергнуть режим Фиделя Кастро.

Бригада, как известно, была разгромлена… И аудитория театра, представленная кубинскими иммигрантами старой формации, встретила новость о пересмотре кубинской политики с восторгом. «Долой тиранию Кастро! - кричали собравшиеся. - Да здравствует Президент Трамп!»

Политический театр Трампа и вокруг него

Выступление Трампа было чрезвычайно эмоциональным. И как обычно, театральным. Но настоящий политический театр разворачивался в квартале от места, где он произносил свою речь. Там с одной стороны собрались фанаты Трампа, развернувшие огромный транспарант со словами «Сделаем Америку вновь великой!»

Им противостояли те, кто Трампа не любит. В их руках были плакаты «Расследуем его!», «Посадим его!», «Трамп - сын Путина».

Две группы, разделенные металлическим барьером и кордоном полиции, обменивались оскорблениями и время от времени кидали друг в друга что под руки попадется. Люди не расходились, даже когда начался мелкий и довольно противный дождь. Само это противостояние сразу вызывало недоверие в отношении того, что Трамп приехал в Майами, чтобы говорить о демократии на Кубе.

Во время избирательной кампании он также выступал перед ветеранами бригады залива Свиней с жесткой антикастровской речью. Кубинские иммигранты поддержали его, и, возможно, именно их голоса стали гирькой, которая перевесила чашу Трампа и позволила ему победить в штате Флорида в титанической борьбе против Хиллари Клинтон. Теперь хозяин Белого дома возвращает им долг.

«Дональда Трампа совершенно не интересует демократизация Кубы, так же, как это не интересовало и Обаму, - говорит мне известный американский журналист Андрес Оппенгеймер. - Трамп оказался в осаде, над ним нависла угроза импичмента из-за скандальных связей с вами, русскими. Ему отчаянно нужна поддержка в Конгрессе. И он ее получает. За ужесточением политики в отношении Кубы стоит сенатор от Флориды Марко Рубио, влиятельный член комитета по международным делам, который расследует «русское досье» Трампа и его людей, а также конгрессмен Марио Диас-Баларт, член комитета по ассигнованиям. Оба уже давно добиваются, чтобы Белый дом пересмотрел кубинское наследие Обамы».

По словам Оппенгеймера, есть и другая причина, по которой Трамп, как прежде Обама, выбрал Кубу для изложения своей политики. Стратегия Обамы полностью провалилась на Ближнем Востоке, он не смог ничего сделать с Россией, его поддержка Украины была вялой. Трамп теперь также вязнет в Сирии и Ираке. Он обещал израильтянам перевести посольство США в Иерусалим и не сделал этого. Он пообщался с саудовскими монархами и сразу после этого разразился конфликт между Эр-Риядом и Катаром. Что остается? Куба, которую можно стегать без особых последствий, получая при этом политические дивиденды.

Башни Трампа не будет в Гаване

Я намеренно начал не с самого предмета разговора Трампа в Майами, а с мотивов его поездки, поскольку это для читателя haqqin.az, возможно, важнее, чем вопросы, связанные с двусторонними американо-кубинскими отношениями. Однако позиция Трампа по отношению к Гаване может немало прояснить в его будущем внешнеполитическом курсе. Здесь он вновь проявил себя как flip floop, как говорят в США, что переводится как «флюгер».

В сентябре 2015 года Трамп, отвечая на вопрос издания The Daily Caller о новом подходе Обамы к Кубе, сказал: «Я считаю, что это хорошо». Но еще до того, как Барак Обама в декабре 2014-го объявил о восстановлении отношений с Кубой, представители бизнес-структур Трампа посещали остров, где исследовали возможность открытия гольф-клуба, строительства отеля и Башни Трампа наподобие той, что на Манхэттене. В марте 2015 года, незадолго до начала избирательной кампании, Трамп сообщил CNN о своем желании построить отель в Гаване. Однако на последнем этапе гонки кандидат в президенты посетил Майами, где пообещал кубино-американцам пересмотреть политику нормализации отношений с Кубой Обамы.

В чем же заключается этот пересмотр? Трамп объявляет «ошибочной» политику своего предшественника. Нынешний глава Белого дома отменил эту «ужасную сделку» и заявил, что Америке нужен «новый, более выгодный контракт» с кубинцами. А до тех пор, пока кубинские власти не освободят всех политических заключенных, не восстановят свободы собраний и слова и не проведут демократических выборов, Америка свои санкции против этой страны, включающие экономическое эмбарго, не снимет.

Однако на самом деле о полном пересмотре кубинской политики Обамы речь не идет. Дипломатические отношения не будут разорваны. Посольство США останется там, где оно находится - на гаванской набережной Малекон. Самолеты американских компаний продолжат летать на Кубу, а круизные суда из Майами будут по-прежнему швартоваться в кубинских портах.

Изменения коснутся двух сфер - американского туризма на Кубу и контрактов с кубинскими компаниями, которые контролируются военными.

Во время оттепели, начатой Обамой, туристическая сфера на Кубе переживала настоящий бум. В прошлом году на острове побывало около 4 миллионов иностранцев. Из них американцев (в это число не входят проживающие во Флориде кубино-американцы) было около 300 тысяч.

Только за пять месяцев нынешнего года число туристов из США составило 285 тысяч человек. Такой рост стал возможным благодаря тому, что Барак Обама при формальном сохранении запрета американским гражданам посещать Кубу увеличил до 12 число категорий тех, кому такие поездки были разрешены в интересах развития «контактов между людьми».

Теперь Трамп намерен резко ограничить то, что он назвал «диким американским туризмом» на Кубу. Отныне желающие посетить остров, как и прежде, должны обращаться к своим властям для получения специального разрешения. Цель Трампа - ограничить приток долларов в кубинскую казну, которые режим использует для укрепления репрессивного аппарата.

Рауль теперь может спать спокойно

Однако насколько эффективным будет новый кубинский курс Трампа? Марко Рубио и Марио Диас-Баларт убедили его, что после начала нормализации отношений между двумя странами кубинские власти лишь ужесточили политику преследования инакомыслящих, а за решеткой сейчас больше политических противников режима, чем прежде.

Мнение о том, правильно ли поступает Трамп в отношениях с Гаваной, разделилось и среди американских политиков и бизнесменов, и среди кубинских оппозиционеров. «Для Кубы «холодная война» не прекратилась, - говорит мне известный лидер оппозиции Карлос Альберто Монтанер, поддержавший Трампа. - Гавана в нарушение всех резолюций ООН отправляет оружие северокорейскому режиму, поддерживает правителей Сирии, Ирана и Россию Путина. Она на стороне любого, кто выступает против западных демократий. Куба лишь подливает горючего в пламя гражданского противостояния в Венесуэле, стране, оказавшейся на грани экономической и гуманитарной катастрофы. Кубинские кадры, сформированные КГБ и «Штази», тренируют и направляют своих венесуэльских коллег, которые жестоко подавляют оппозицию в своей стране. Провал Обамы был в том, что он пошел на нормализацию отношений с Гаваной, не потребовав взамен никаких уступок по демократизации страны. И проиграл. Теперь Трамп пытается исправить ту стратегическую ошибку».

Но есть и диаметрально противоположные мнения. «Новые меры Трампа лишь укрепят репрессивный кубинский режим, - говорит мне Рейнальдо Эскобар, журналист единственной независимой газеты «14 с половиной», издающейся на Кубе. - Это усилит позиции старых мастодонтов в руководстве, которые не желают торговать принципами и мыслят лишь понятиями казарменного социализма. Печально, поскольку страна входит в избирательный период, который должен закончиться в феврале 2018 года запланированной отставкой Рауля Кастро. Власти получают новый предлог, чтобы обвинить во всех кубинских бедах «империализм янки», который вновь пытается «удушить страну». Это приведет к новым репрессиям против политических оппонентов режима. То есть все будет как всегда. Рауль Кастро испытал сильнейшее нервное напряжение во время визита Обамы на остров и его выступления в Гаване. Резкие шаги Трампа - это то, к чему кубинские властители давно привыкли. Теперь Рауль может спать спокойно».

Америка теряет миллиарды

Как заявил сенатор Рубио, «теперь наш экономический договор будет исключительно с кубинским народом». Но связи с кубинским обществом, наоборот, будут ослаблены. Да, верно то, что американские туристы в той или иной степени оплачивают кубинский репрессивный аппарат. Однако в то же время нельзя отрицать радикальный рост благодаря туризму кубинской экономики во время оттепели Обамы. В частном секторе страны созданы десятки тысяч рабочих мест, многие кубинцы, наконец, получили возможность прилично питаться и одевать своих детей.

Это относится прежде всего к той части населения, которая имеет возможность сдавать свои квартиры иностранцам по программам Airbnb, открывать частные ресторанчики и различные службы сервиса. Частными квартирами интересуются именно американские туристы, в то время как гости из Канады и Европы предпочитают государственные отели. Частный сектор, поддерживать который обещали и Обама, и теперь Трамп, будет теперь проседать.

От прекращения же контактов с кубинскими военными пострадают и крупные американские компании. Им запрещено иметь дела с кубинскими военными. Но те через военный конгломерат Grupo de Administracion Empresarial (GAESA), который находится в ведении военного ведомства (его главой является генерал Луис Альберто Родригес-Лопес, зять Рауля Кастро), контролируют 60 процентов кубинской экономики.

Военные, в униформе или без нее, присутствуют везде - в туристической, транспортной и строительной сферах, банках, всех социальных службах, недвижимости, супермаркетах. Руководители таких турфирм Америки, как Starwood и Sheraton, уже заскрипели зубами. Они вложили сотни миллионов долларов в строительство пятизвездочных отелей в Гаване и на кубинском побережье, а контракты были составлены с фирмами, контролируемыми военными.

Миллиарды потеряют и американские поставщики продовольствия и фармацевтической продукции на Кубу, крупные телекоммуникационные компании, которые взялись внедрить на Кубе сотовую связь и интернет. Американцы смотрели на неосвоенную Кубу как на своего рода Эльдорадо. Теперь там не будет ни башни Трампа, ни других башен. Самым высоким зданием в Гаване помимо Капитолия, копии того, что стоит в Вашингтоне, по-прежнему будет здание российского посольства, которое видно отовсюду и издалека напоминает гигантский крест. Кубинские власти вновь зовут Россию на помощь, и она готовится по мере сил заполнить нишу, которую оставляют американцы. Этого ли добивается Трамп?