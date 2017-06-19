Обострение ситуации в прифронтовой зоне Нагорного Карабаха вновь вывело тему армяно-азербайджанского конфликта на первые полосы мировых СМИ. Международные эксперты наперебой высказывают предположения, перерастут ли резко участившиеся провокации со стороны армянских военных на линии соприкосновения и взаимные перестрелки в полномасштабную войну.

В интервью haqqin.az политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, выражая свою точку зрения, утверждает, что война между Арменией и Азербайджаном, по крайней мере на данном этапе, маловероятна.

«Авторитет России еще слишком значителен, чтобы расхолаживающе повлиять на обе стороны конфликта. Проблема в том, что в отличие от ситуации на юго-востоке Украины обе страны пока частично входят в одну сферу влияния, при всех оговорках относительно Азербайджана. И это единственная причина, почему конфликт не перерастает в полноценную войну. Хотя есть и другая причина: все возможные региональные партнеры Баку также не захотят сейчас конфликта с Россией, исходя из своих интересов. В отличие от прежних лет даже Турция сейчас не заинтересована в эскалации напряженности с Россией», - отметил политолог.

Б.Межуев также высказал предположение, что Баку по примеру Киева хочет взять измором мятежную территорию. «Думаю, расчет именно на эти ассоциации, но они не совсем уместны - влияние Армении на российскую политику в разы выше влияния Донбасса на нее же. Если бы сейчас у власти в США была Хиллари Клинтон, все могло быть иначе. Она ради того, чтобы насолить России, поддержала бы Азербайджан, даже не исключаю - и оружием. Кроме того, Турция была бы разыграна как региональный враг России со всеми вытекающими обстоятельствами. Поэтому, как бы нам не нравился Трамп, что бы мы о нем не думали, для России это все же лучше, чем Хиллари», - уверен эксперт.

А украинский политолог Александр Охрименко считает, что любой военный конфликт не имеет решения, пока вопрос решают военные.

«В мире уже привыкли к проблеме Нагорного Карабаха, и даже сообщения об убийстве там людей воспринимаются международными СМИ как тривиальная новость. Это очень опасно и еще раз показывает, что нельзя решить военные проблемы войной. Фактически Нагорный Карабах был поставлен на "растяжку", когда постоянный конфликт, постоянные заявления политиков Армении и Азербайджана, что победа скоро, на практике оборачивались только гибелью людей с одной и с другой стороны. К сожалению, и конфликт на востоке Украины хотят решить по методу Нагорного Карабаха. Украинская власть хочет трансформировать АТО в модель оккупационного режима Донецкой и Луганской областей и, как результат, сделать войну на востоке вечной. Не хотят они учиться на истории, хотя есть хороший пример и для Нагорного Карабаха, и для Донбасса - это конфликт за Джамму и Кашмир между Индией и Пакистаном. Там уже больше 70 лет никак не могут его разрешить и все рассказывают, что каждая страна виновата…», - напомнил А.Охрименко.

Несколько по-иному расценивает происходящее в Карабахе казахстанский политолог Алибек Жакупбеков, подчеркивая, что азербайджанская армия сегодня вырвалась на второе место на постсоветском пространстве по военному бюджету (после России), а личный состав ВС Азербайджана в несколько раз больше, чем ВС Армении.

«Со времени начала конфликта азербайджанская экономика выросла в восемь раз, Азербайджан владеет самой богатой и многочисленной армией на всем Кавказе, в стране много патриотов, готовых вернуть свои земли! Думаю, армяне вскоре поймут, что у Карабаха нет будущего без Азербайджана», - отметил казахстанский эксперт.