Турция отправила войска в Катар

В оказавшийся в изоляции Катар прибыла первая группа турецких военных, которые примут участие в совместных учениях двух стран для повышения эффективности «в борьбе с экстремизмом и терроризмом», пишет The Peninsula.

По данным газеты, учения пройдут в батальоне Тарека бен Зияда в Дохе и начнутся с демонстрации возможностей турецкой военной техники. Армии двух стран также отработают участие в миротворческих мероприятиях.

Катар и Турция в 2015 году заключили соглашение о размещении в Катаре контингента ВС Турции с целью обучения военных. Сообщалось, что на базе будут размещены порядка 3 тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.

Учения проводятся на фоне обострения отношений Катара с соседями. В июне десять государств, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и другие, разорвали с Дохой отношения, объявив ее изоляцию. Они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран и поддержке террористических организаций «Исламское государство» и «Братья-мусульмане». Штаб-квартира последней находится в Катаре.