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Теперь Баку на 165-м месте не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Города стран СНГ в июне ухудшили свои позиции в исследовании качества жизни (Quality of Life Index), которое составляет международный портал Numbeo, являющийся крупнейшей в мире базой, формирующей рейтинги на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру. На этот раз в рейтинг попали уже 187 городов (в мае, напомним, было 184).

Как передает haqqin.az, в июне, как и в мае, на первом месте по качеству жизни оказался Веллингтон (Новая Зеландия), на втором – Канберра (Австралия). Последнюю строчку – 187-ю - занимает Каракас (Венесуэла). Ненамного лучше ситуация в Найроби (Кения) – 186-е место, по оценкам Numbeo.

Что касается Баку, который занял 165-е место (в мае было 151-е), то здесь вновь отмечается очень низкий индекс покупательной способности, невысокий индекс здравоохранения и стоимости жизни, высокий уровень загрязнения при хорошем климате. При этом Баку признан безопасным городом. В целом столица Азербайджана получила 91,29 балла (в мае было 96,35) с умеренным показателем качества жизни.

Что касается соседних стран, то Северная столица России – Санкт-Петербург занял «майское место» Баку (151-е место). Киев расположился на две строчки ниже столицы Азербайджана (167). Еще ниже расположилась Москва (168), Тегеран стал 177-м.

Тбилиси (145), Алматы (155), Стамбул (140), Минск (105), Рига (99), Вильнюс (89), Таллин (84) и Ереван (136) опередили Баку.

В целом, как отмечалось выше, практически все города СНГ за месяц ухудшили свои показатели.

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