На начало июля намечена встреча представителей стран «Большой двадцатки» в немецком городе Гамбург. В связи с этим введены серьезные ограничения фундаментальных прав и свобод. При этом городские власти обманули горожан относительно планируемых ограничений, создания запретных зон и иных мер.

Теперь правда потихоньку всплывает наружу. В запретной зоне размером 38 кв.км запрещены любые митинги на открытом воздухе. Эти планы по созданию «синей зоны» уже давно вынашивались полицией, но были лишь мимоходом показаны 7 апреля во время встречи с представителями оргкомитета намечающихся демонстраций. В выдаче копии плана было отказано.

Сенатор города по юстиции Тилл Стеффен в ответ на слухи о подобных планах заявил прессе, что зоны, в которых будут запрещены митинги и демонстрации, созданы не будут. То, что гамбургский министр юстиции соврал, было подтверждено приказом полиции, изданным неделю назад. В этом приказе говорится: «Свобода собраний не будет ограничиваться во времени с шести часов утра 7 июля до 17 часов вечера 8 июля, однако осуществлять ее на открытом воздухе можно будет только вне определенной зоны». Проще говоря, фундаментальное право на свободу собраний было отменено для большей части Гамбурга.

Общественность грубо обманывают при помощи обтекаемых формулировок. «Мы согласны, не будет зон, запретных для демонстраций», - заявил в апреле министр юстиции города Тилл Стеффен (Партия зеленых). Глава городского МИД Анди Гроте (СДПГ) говорил о «празднике демократии», мэр Олаф Шольц (СДПГ) хвалил свободу собраний в Гамбурге.

Слушая подобные славословия, приходишь к неутешительной мысли, что у власти в Гамбурге стоят враги демократии и конституции. Это впечатление подкрепляется фактом назначения Хартмута Дудде главой штаба по организации встречи «Большой двадцатки». Адвокат Мартин Лемке пишет о Дудде на правозащитном сайте https://www.anwaltlicher-notdienst-rav.org/de/info: «Гарант нелегальности и полицейского произвола!» Начальник штаба гамбургской полиции Дудде известен тем, что находится в натянутых отношениях даже с подчиненным ему департаментом из-за своей авторитарности и нежелания идти на какие-либо компромиссы. Городскому сенату Гамбурга известны многочисленные жалобы на действия Дудде. В частности, его действия по отношению к масштабным демонстрациям неоднократно расценивались судами как незаконные.

На днях в Гамбурге прошла пресс-конференция, на которой представили самое большое развертывание сил полиции в истории города. «Баланс – разделение – поле напряжения». Этими словами глава полиции Гамбурга Мартин Майер и начальник штаба полиции Хартмут Дудде охарактеризовали свою стратегию по организации встречи «Большой двадцатки» в июле. Во время саммита более 15 тысяч полицейских будут осуществлять охрану гостей и делегации.

«Мы соберем в Гамбурге всю германскую федеральную полицию со всеми присущими ей методами и технологией», - заявил Дудде. В Гамбурге будут использованы 62 полицейские лошади, 153 собаки, 11 вертолетов и еще большее количество заграждений. Вначале ничего не было сказано о числе брандспойтов и полицейских автобусов для размещения задержанных. Позже Дудде пояснил: «Если понадобится, мы применим все возможные средства».

Саммит «Большой двадцатки»: Свобода прессы не распространяется на Haqqin.az

Как принято на всех подобных мероприятиях, необходимо заранее получить аккредитацию для журналистской деятельности на саммите «Большой двадцатки». Отдельно необходимо получить пропуск в пресс-центр и другие места, закрытые для широкой публики. Кроме действительного удостоверения требуется также письменное подтверждение от главного редактора издания. 12 июня я подал соответствующее письмо от Haqqin.az в управление германского федерального правительства по делам прессы и информации. 13 июня я получил ответ с просьбой предоставить дополнительную информацию обо мне и Haqqin.az. До того, как я смог отправить запрашиваемую информацию, 14 июня, я получил письмо по электронной почте, в котором мне отказывалось в регистрации как представителю Haqqin.az для освещения саммита «Большой двадцатки». Причины отказа не были названы. До сих пор мои запросы по этому поводу остаются без ответа. Можно предположить, что в связи с моими критическими репортажами и аналитическими статьями меня не хотят там видеть даже в качестве официального представителя Haqqin.az. Этот факт выставляет в невыгодном свете страну, которая столь ратует за свободу прессы по всему миру. Скорее всего, мы имеем дело с пресловутыми двойными стандартами – т.н. демократии могут себе позволить игнорировать свободу прессы, а страны с другим государственным устройством – ни в коем случае.