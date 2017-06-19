Эрдоган едет в Германию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Германию, сообщает Haber7.
Согласно информации, визит турецкого президента состоится 7-8 июля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Германию, сообщает Haber7.
Согласно информации, визит турецкого президента состоится 7-8 июля.
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